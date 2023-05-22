عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحوار الوطني: إجماع على سرعة إصدار قانون انتخابات المجالس المحلية

سمير عبد الوهاب
سمير عبد الوهاب

أكد سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن مناقشات جلسات الحوار الوطني حول المحليات كان رائعة  وتم عرض مختلف وجهات النظر .

 

بعد توقف 15 عاما .. هل يعيد الحوار الوطني الحياة لانتخابات المحليات؟

عدلي حسين : قانون المحليات بالبرلمان منذ 10 سنوات ولم يناقش |فيديو

 وقال سمير عبد الوهاب في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" جلسة أمس كانت تضم العديد من القوى السايسية والخبراء والمتخصصين في مجال الإدارة المحلية ".

 

وأضاف سمير عبد الوهاب:"  |جماع على أهمية الإدارة المحلية وسرعة إصدار قانون انتخابات المجالس المحلية ".

 

وتابع سمير عبد الوهاب :"   بالأمس كان هنا تأكيد على ضوروة تواجد مجالس محلية في أقرب وقت لأن هذه المجالس ليست متواجدة منذ 12 عاما ".

 

وأكمل سمير عبد الوهاب:"  الجلسة دارت حول النظام الانتخابي الأمثل لانتخابات المجالس المحلية المقبلة ".

 

 

المحليات الحوار الحوار الوطني الإدارة المحلية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

رصدتهم كاميرات المراقبة.. لحظة دخول سعد الصغير وزوجته منزل طليقته بالهرم.. صور

ترشيحاتنا

والد المصارع أحمد بغدودة يكشف مفاجآت في قضية الهروب: مش عارف عنه حاجة

رفض دعم مجتمع الميم.. مرصد الأزهر يدعم اللاعب مصطفى محمد

محيي الدين: التنمية الافريقي يبحث حلول من خلال إتاحة فرص العمل وزيادة الإنتاج

الشباب والرياضة: أحمد بغدودة يتقاضى راتبا شهريا.. وكنا نجهزه للبطولات الدولية

اتحاد المصارعة يعلن مفاجأة حول بغدودة: يتقاضي 3 آلاف جنيه

نقابة الفنانين التشكيليين تتبرأ من غادة والي..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب لتقليل خطر تكوّن حصى الكلى|تعرف عليها

مشروبات خارقة.. تعالج حرقان البول فى ثوانى

تسبب الوفاة فى الحال.. حسام موافى يحذر من تناول شوربة المواسير

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

فيديو

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ