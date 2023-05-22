الحوار الوطني: إجماع على سرعة إصدار قانون انتخابات المجالس المحلية

أكد سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن مناقشات جلسات الحوار الوطني حول المحليات كان رائعة وتم عرض مختلف وجهات النظر .

وقال سمير عبد الوهاب في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" جلسة أمس كانت تضم العديد من القوى السايسية والخبراء والمتخصصين في مجال الإدارة المحلية ".

وأضاف سمير عبد الوهاب:" |جماع على أهمية الإدارة المحلية وسرعة إصدار قانون انتخابات المجالس المحلية ".

وتابع سمير عبد الوهاب :" بالأمس كان هنا تأكيد على ضوروة تواجد مجالس محلية في أقرب وقت لأن هذه المجالس ليست متواجدة منذ 12 عاما ".

وأكمل سمير عبد الوهاب:" الجلسة دارت حول النظام الانتخابي الأمثل لانتخابات المجالس المحلية المقبلة ".