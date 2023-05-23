مصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال بالبحيرة.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

مصرع حفيد فنان شهير .. جريمة بشعة ومروعة شهدتها البحيرة ، بعد أن لقى حفيد فنان شهير مصرعه دهساً على يد رجل أعمال، أمام أولاده والمارة.





تلقت الشرطة، بلاغاً بوقوع جريمة في قرية أم صابر التابعة لمركز بدر في البحيرة، ومصرع شخص دهساً بسيارة رجل أعمال من نفس القرية.

جريمة بشعة





وتبين أن نجل رجل أعمال، استشاط غضباً من معاتبة حفيد الفنان له بسبب قيادة الأول بسرعة جنونية، فاستعان المتهم بوالده الذي قرر الانتقام لنجله بطريقة مرعبة.

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