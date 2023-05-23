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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال بالبحيرة.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

حادث في البحيرة
حادث في البحيرة

مصرع حفيد فنان شهير .. جريمة بشعة ومروعة شهدتها البحيرة ، بعد أن لقى حفيد فنان شهير مصرعه دهساً على يد رجل أعمال، أمام أولاده والمارة.


 

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

 

تلقت الشرطة، بلاغاً بوقوع جريمة في قرية أم صابر التابعة لمركز بدر في البحيرة، ومصرع شخص دهساً بسيارة رجل أعمال من نفس القرية.

 

جريمة بشعة



وتبين أن نجل رجل أعمال، استشاط غضباً من معاتبة حفيد الفنان له بسبب قيادة الأول بسرعة جنونية، فاستعان المتهم بوالده الذي قرر الانتقام لنجله بطريقة مرعبة.

ولمتابعة المزيد حول مصرع حفيد فنان شهير بالبحيرة بسبب رجل أعمال .. تابع الفيديو جراف التالي:

مصرع حفيد فنان شهير جريمة بشعة البحيرة رجل أعمال أمام أولاده

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