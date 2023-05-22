المسلماني: الدولة مهتمة بأبناء الشهداء لأبعد الحدود .. فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة جدا في الحرب علي الإرهاب في السنوات الماضية القريبة والذي راح ضحيتها ما يقارب من 3000 شهيداً من القوات المسلحة والشرطة في مصر.

وأضاف "أحمد المسلماني" خلال برنامجه "الطبعة الأولى" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن حسب تقديرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022، أن استشهد أكثر من 3000 شهيداً و 12 الف مصاب في الحرب الناجحة والظافرة علي الإرهاب الأسود، حتي عادت الأمور علي أفضل مما كانت عليه.

وتابع أحمد المسلماني، أن الدولة مهتم بأبناء الشهداء لابعد الحدود، وهذا قد ظهر في صلاة عيد الفطر 2023 وأبناء الشهداء في الصف الأول بجانب رئيس الجمهورية يؤدون الصلاة معا.