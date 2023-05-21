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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المسلماني: طرح 29 مشروعا في قارة إفريقيا خلال 2030

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن قارة أفريقيا شاسعة فيها تنوع وثراء متعدد ولا يليق أن تكون النتيجة الاقتصادية لها كما نرى الآن، مؤكدا أن مصر وضعت خريطة طريق للقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه الخريطة تحدث عنها الرئيس السيسي في خطاب للنيباد عبر تقنية الفيديو.
 

وأوضح المسلماني، خلال برنامج الطبعة الأولي بقناة الحياة: "نيباد هي الوكالة الانمائية للاتحاد الافريقي الذراع التنموي للاتحاد الافريقي ومصر تتولى رئاسة الوكالة لأعوام 2023 و2024 و2024، وهناك أكثر من 30 دولة موجودة في المنظمة والقضايا الأساسية فيها تنمية إفريقيا.

وأضاف المسلماني: “كلمة الرئيس السيسي ركزت على أن الأزمة الاقتصادية العالمية تهدد جهود التنمية في افريقيا وكل هذا ألقى بظلاله على إفريقيا”، موضحا أن القارة تحتاج لموارد تمويلية جديدة، وهناك 29 مشروعا مطروحين حتى عام 2030  للبدء في القارة الإفريقية ولكن يجب تنمية البنية التحتية"، موضحا أنه بدون تطويرها، من الصعب بناء صناعة أو اقتصاد أو تجارة قوية تنطلق للاندماج في العالم المعاصر.

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