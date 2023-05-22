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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس تحرير صحيفة تركية: المعارضة لم تستطع فرض نفسها على المشهد البرلماني

الإنتخابات التركية
الإنتخابات التركية

قال محمد الزاهد جول، رئيس تحرير صحيفة اندبندنت تركية، إن سنان أوغان هو مرشح لا ينتمي لأي حزب وتنازله لصالح اردوغان ىنعرف سببه  على وجه التحديد ربما بطبيعة الحال يعود ذلك للمصالح المتبادلة بينهما  والوعود المقطوعة من جهة أردوغان لمنافسه  سنان.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  :" دعونا نطرح  سؤالا  هل القاعدة الجماهرية بما يقترب 3 مليون التي تخص سنان هل  يجب ان يصوتوا   لاردوغان في الجولة الثانية ؟ الاجابة لاأعتقد ذلك  سواء أردوغان   أو مرشح المعارضة  كون  سنان سنان ليسه له قاعدة إيجابية  حزبية ثابتة وصلبة ومن ثم  فإن خروجه من المعادلة  قاعدة ثابتة صلبة حزبية ومن ثم الكثير من الاصوات   التي ذهبت  لسنان هي أصوات الساخطين على لغة الخطاب الحالي  ومن ثم لايمكن الجزم بان  هؤلاء المصوتين سيصوتون  لاحد هاذين المرشحين. 

 الجولة الثانية اقرب لاردوغان

ورجح أن تكون الجولة الثانية من الانتخابات محسومة لصالح الرئيس  رجب طيب اردوغان قائلاً : " لاشك أن الامر في الجولة الثانية اقرب لاردوغان  من المعارضة لسببين ليس بسبب سنان فهو خارج تلك المعطيات  وذلك أن المعارضة  قدمت نفسها بقصة كاملة لجمهور تتحدث  عن التحول من  النظام الرئاسي  إلى الانتخابي ولم تستطع أن تفرض سيطرتها على المشهد البرلماني ومن يمثل الاغلبية البرلمانية هو الحزب الحاكم وحلفاؤه".

ن سنان أوغان رجب طيب أردوغان المشهد البرلماني لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي

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