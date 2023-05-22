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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع يكشف عن المرشح الفائز في انتخابات رئاسة تركيا.. تفاصيل

رجب طيب أردوغان وكمال
رجب طيب أردوغان وكمال كيلتشدار أوغلو

كشف استطلاع رأي أري في تركيا، أنه يمكن أن يتغلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على منافسه المعارض كمال كيلتشدار أوغلو بنحو 5٪ في الجولة الثانية من الانتخابات.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز أريدا، فإن 52.4٪ من المشاركين مستعدون للتصويت لـ أردوغان، و 47.6٪ لـ كيلتشدار أوغلو. 

وتعد هذه من أولى الاستطلاعات الخاصة بالجولة الثانية من الانتخابات.

وفي وقت سابق، توقع استطلاع، نُشر قبيل الجولة الأولى من الانتخابات، فوز أردوغان في الجولة الأولى بهامش 7٪.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، وللفوز، يحتاج المرشح إلى أغلبية بسيطة من الأصوات.

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أردوغان: لم نتفاوض مع أوغان لدعمي في انتخابات الرئاسة

وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.52٪ من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كمال كيلتشدار أوغلو على 44.88٪.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المرشح الرئاسي التركي السابق، سنان أوغان، دعمه لـ رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو. 

تركيا أردوغان رجب طيب أردوغان الرئيس التركي كيلتشدار أوغلو

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