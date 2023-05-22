بيان عاجل من أردوغان بشأن سحب جيش تركيا من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، إن سحب الجيش التركي من شمال سوريا سيشكل ضعفا أمنيا.

وأضاف أردوغان خلال حوار تلفزيوني: "منذ البداية ندعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين وقد عاد نحو 560 ألف لاجئ إلى المناطق المطهرة من الإرهاب شمالي سوريا".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعلن أنه لن يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلا إذا سحبت تركيا قواتها من شمال سوريا.

وقال الأسد لوكالة أنباء “ريا نوفوستي” الروسية في مارس الماضي إن “(أي اجتماع) يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية”.

وأضاف الرئيس السوري أن على تركيا “وقف دعم الإرهاب”، في إشارة إلى المجموعات المقاتلة المعارضة التي تسيطر على مناطق شمال سوريا، وبعضها يلقى تدريبًا ودعمًا من تركيا.

والجمعة الماضية خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة في جدة، هاجم الأسد، السياسة التركية محذرًا من فكر توسعي مستمد من العهد “العثماني المطعم بنهكة إخوانية منحرفة”.