عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: لم نتفاوض مع أوغان لدعمي في انتخابات الرئاسة

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إنه لم يتفاوض مع مرشح الرئاسة السابق سنان أوغان الذي أيد ترشيحه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو.

وفي مقابلة مع قناة “تي آر تي” التركية، قال أردوغان،  “لم تكن هناك أي مساومة بيني وبين السيد سنان أوغان. المعارضة تحاول دائمًا التكهن بمثل هذه الأشياء”.

وأضاف: “إذا كانوا يريدون إنشاء وزارة لحالات الطوارئ. لدينا وكالة إدارة الكوارث، لكنها ليست وزارة. هذه قضايا يمكن النظر فيها ويمكن التأكيد عليها من حيث المبدأ”.

وفي وقت سابق من اليوم، قرر سنان أوغان، المرشح المنسحب من الجولة في سباق الانتخابات الرئاسية في تركيا، دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات ضد زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

بيان عاجل من أردوغان بشأن سحب جيش تركيا من شمال سوريا

رسميا.. سنان أوغلو يعلن تأييده لـ أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية

وقال سنان أوغان، خلال خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة: "سندعم مرشح تحالف الشعب، رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية المقررة في 28 مايو".

وذكر أوغان، إن الشروط هي: “عدم تغيير بالمواد الأربعة الأولى من الدستور التركي، والتي تتحدّث عن: تركيا دولة جمهورية، وتركيا دولة قانون وديمقراطية وعلمانية واجتماعية، وتركيا دولة مخلصة لقومية أتاتورك، بالإضافة لمادة توضح وحدة الدولة ولغتها الرسمية وعلمها ونشيدها الوطني وعاصمتها”.

أردوغان أوغان رجب طيب أردوغان الرئيس التركي تركيا انتخابات تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

رصدتهم كاميرات المراقبة.. لحظة دخول سعد الصغير وزوجته منزل طليقته بالهرم.. صور

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

موضوعات متعلقة

مفاجأة صادمة.. سياسي أوروبي يكشف موعد التخلص من زيلينسكي

دعوى قضائية ضد زيلينسكي في أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

في زيارة رسمية.. وزير الداخلية الروسي يصل إلى السعودية

أمريكا تكشف حقيقة تشجيعها أوكرانيا على ضرب أراضي روسيا

الاتحاد الأوروبي يكشف عن توسيع المساعدة العسكرية لأوكرانيا

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن سماح الحكومة الإسرائيلية ببناء مستوطنات جديدة

انتهت.. سناتور أمريكي يعلن انتصار روسيا بأكبر معركة منذ الحرب العالمية الثانية

رغبة أمريكا؟.. سوناك يكشف حقيقة تجميد الحرب في أوكرانيا

ترشيحاتنا

مفيش معلومات.. عوض تاج الدين يعلق علي تصريح الصحة العالمية حول الوباء الجديد

السعودية.. القصة الكاملة لوصول ريانة برناوي وعلي القرني محطة الفضاء الدولية

حفيد علي الكسار يكشف تفاصيل وفاة والده دهسا 3 مرات تحت سيارة

60 دقيقة.. الزمالك يسيطر على مواجهة الداخلية في شوطها الثاني

والد المصارع أحمد بغدودة يكشف مفاجآت في قضية الهروب: مش عارف عنه حاجة

رفض دعم مجتمع الميم.. مرصد الأزهر يدعم اللاعب مصطفى محمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب لتقليل خطر تكوّن حصى الكلى|تعرف عليها

مشروبات خارقة.. تعالج حرقان البول فى ثوانى

تسبب الوفاة فى الحال.. حسام موافى يحذر من تناول شوربة المواسير

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

فيديو

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ