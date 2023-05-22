أردوغان: لم نتفاوض مع أوغان لدعمي في انتخابات الرئاسة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إنه لم يتفاوض مع مرشح الرئاسة السابق سنان أوغان الذي أيد ترشيحه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو.

وفي مقابلة مع قناة “تي آر تي” التركية، قال أردوغان، “لم تكن هناك أي مساومة بيني وبين السيد سنان أوغان. المعارضة تحاول دائمًا التكهن بمثل هذه الأشياء”.

وأضاف: “إذا كانوا يريدون إنشاء وزارة لحالات الطوارئ. لدينا وكالة إدارة الكوارث، لكنها ليست وزارة. هذه قضايا يمكن النظر فيها ويمكن التأكيد عليها من حيث المبدأ”.

وفي وقت سابق من اليوم، قرر سنان أوغان، المرشح المنسحب من الجولة في سباق الانتخابات الرئاسية في تركيا، دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات ضد زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وقال سنان أوغان، خلال خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة: "سندعم مرشح تحالف الشعب، رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية المقررة في 28 مايو".

وذكر أوغان، إن الشروط هي: “عدم تغيير بالمواد الأربعة الأولى من الدستور التركي، والتي تتحدّث عن: تركيا دولة جمهورية، وتركيا دولة قانون وديمقراطية وعلمانية واجتماعية، وتركيا دولة مخلصة لقومية أتاتورك، بالإضافة لمادة توضح وحدة الدولة ولغتها الرسمية وعلمها ونشيدها الوطني وعاصمتها”.