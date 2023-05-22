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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. سنان أوغلو يعلن تأييده لـ أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية

سنان أوغلو
سنان أوغلو

أعلن المرشح الرئاسي سنان أوغلو، الذي خرج من سباق الانتخابات في تركيا في الجولة الأولي، اليوم الإثنين، تأييده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية ضد زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وكان قد أعلن سنان أوغان عن شروطه لتحديد الطرف الذي سيدعمه في جولة الإعادة بين رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو.

وقال أوغان، إن الشروط هي: “عدم تغيير بالمواد الأربعة الأولى من الدستور التركي، والتي تتحدّث عن: تركيا دولة جمهورية، وتركيا دولة قانون وديمقراطية وعلمانية واجتماعية، وتركيا دولة مخلصة لقومية أتاتورك، بالإضافة لمادة توضح وحدة الدولة ولغتها الرسمية وعلمها ونشيدها الوطني وعاصمتها”.

وأضاف: “عدم تغيير أو المساس بالمادة 66 من الدستور التركي والتي تتحدّث عن "الجنسية والمواطنة”.

وأشار إلي أنه “لا يمكن إغلاق سبل الانتصاف القضائية ضد القرارات والإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية”.

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