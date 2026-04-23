وزير الإعلام اللبناني ناعيا الصحفية آمال خليل: استهداف الإعلاميين جريمة وانتهاك للقانون الدولي

نعى وزير الإعلام اللبنانى بول مرقص، الصحفية آمال خليل، التي استُشهدت إثر استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء تأديتها واجبها المهني في بلدة الطيري بجنوب لبنان.

وكتب مرقص - عبر منصة "إكس" - "بحزنٍ كبير، ننعي الصحفية الشهيدة آمال خليل، التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامها بعملها الصحفي".

وشدّد مرقص على أن استهداف الصحفيين يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن هذا الأمر "لن يتم السكوت عليه"، ومناشداً المجتمع الدولي والمنظمات المعنية التحرّك الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومنع تكرارها. وختم معزّياً عائلة الشهيدة وزملاءها، متمنياً لها الرحمة ولهم الصبر والسلوان.

يذكر أن الصليب الأحمر كان قد اعلن استشهاد الصحفية آمال خليل منذ قليل جراء اعتداء إسرائيلي عليها .