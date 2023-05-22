التعامل مع أجهزة الاستخبارات.. اتهام 4 أشخاص في ألمانيا بالتجسس لصالح تركيا

أعلن مسؤولون في الحكومة الألمانية، اليوم الأثنين، أنه تم توجيه تهما لأربعة مدراء في شركة إلكترونيات ببيع برامج معلوماتية بشكل غير قانوني لأجهزة الاستخبارات في تركيا لاستخدامها في التجسس على المعارضة في ألمانيا، وفقا لموقع أرم نيوز.

وقال المسؤولون إن المشتبه بهم من شركة FinFisher وهي شركة مقرها ميونيخ تعمل على تطوير وبيع برامج التجسس لوكالات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات.

ووفقا للمسؤولين، تم توجيه اتهامات لهم بخرق القوانين التي تحظر بيع المنتجات "ذات الاستخدام المزدوج" لأغراض مدنية وعسكرية، الى دول خارج الاتحاد الأوروبي بدون موافقة السلطات.