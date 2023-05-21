شاركتا باجتماع للمعارضة.. ألمانيا تفتح تحقيقًا بعد تسميم صحفية وناشطة روسيتين

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، عن فتح تحقيق للاشتباه في تسميم محتمل لروس في المنفى، بعد أن أبلغت صحفية وناشطة عن مشاكل صحية عقب اجتماع للمعارضين في برلين.

وقال متحدث باسم شرطة برلين لوكالة "فرانس برس" "تم فتح تحقيق في الأمر بناء على المعلومات المتاحة"، مؤكدا نبأ نشرته صحيفة "دي فيلت".

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الاتصال بالمتحدث للحصول على تعليق.

وكانت النشرة الاستقصائية الروسية “اجينتستفو” نشرت خلال الأسبوع الجاري تحقيقًا حول مشاكل صحية واجهتها مشاركتان في اجتماع للمعارضين الروس في 29 و30 إبريل ببرلين بشأن رجل الأعمال الذي أصبح معارضًا ميخائيل خودوركوفسكي، وفقًا لما نقله موقع “موسكو تايمز”.

وشعرت مشاركة وصفت بأنها صحفية غادرت روسيا مؤخرًا، بعوارض غير محددة أثناء الاجتماع، وعليها توجهت إلى مستشفى “شاريتيه” في برلين حيث خضع المعارض الروسي أليكسي نافالني لمعالجة بعد تسممه في أغسطس 2020.

أما المشاركة الثانية فهي ناتاليا أرنو مديرة المؤسسة غير الحكومية “روسيا الحرة” في الولايات المتحدة، حيث تعيش منذ 10 سنوات بعد اضطرارها لمغادرة روسيا.

وكانت أرنو في برلين في نهاية أبريل قبل أن تسافر إلى براج، حيث عانت من أعراض واكتشفت أن غرفتها في الفندق قد تم فتحها.

وقد توجهت في اليوم التالي إلى الولايات المتحدة واتصلت بمستشفى هناك وكذلك بالسلطات.

وذكرت أرنو في منشور على موقع "فيسبوك" مشاكلها من “آلام حادة” إلى “تنميل”، مؤكدة أن “الأعراض الغريبة” ظهرت قبل وصولها إلى براج.

وأضافت أنها ما زالت تعاني من الأعراض لكنها تشعر بتحسن.