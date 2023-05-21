إستونيا ولاتفيا تتطلعان إلى شراء نظام دفاع جوي متوسط ​​المدى من ألمانيا

قالت وزارة الدفاع الإستونية يوم الأحد إن إستونيا ولاتفيا العضوين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ستبدآن مفاوضات مع شركة ديهل الألمانية لشراء نظام دفاع جوي متوسط المدى.
وأضافت أنه سيتم تحديد تكلفة نظام الدفاع الجوي Iris-T SLM والقدرات الإضافية مثل البنية التحتية والأفراد والتدريب والمعدات في المفاوضات التي يمكن أن تنتهي خلال الصيف.
قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور: 'هدفنا هو ضمان قدرات دفاع جوي متوسطة المدى لإستونيا بحلول عام 2025 ، ما يعني أن الأنظمة الأولى يجب أن تصل في عام 2024'.
وسيقود مركز إستونيا للاستثمار الدفاعي عملية الشراء.
في (أكتوبر) الماضي ، كانت إستونيا ولاتفيا من بين 14 شريكًا أوروبيًا في الناتو وقعوا خطاب نوايا لشراء أنظمة دفاع جوي بشكل مشترك، حيث سلطت الحرب الروسية في أوكرانيا الضوء على النقص.