إستونيا ولاتفيا تتطلعان إلى شراء نظام دفاع جوي متوسط ​​المدى من ألمانيا

قالت وزارة الدفاع الإستونية يوم الأحد إن إستونيا ولاتفيا العضوين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ستبدآن مفاوضات مع شركة ديهل الألمانية لشراء نظام دفاع جوي متوسط ​​المدى.

وأضافت أنه سيتم تحديد تكلفة نظام الدفاع الجوي Iris-T SLM والقدرات الإضافية مثل البنية التحتية والأفراد والتدريب والمعدات في المفاوضات التي يمكن أن تنتهي خلال الصيف.

قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور: 'هدفنا هو ضمان قدرات دفاع جوي متوسطة المدى لإستونيا بحلول عام 2025 ، ما يعني أن الأنظمة الأولى يجب أن تصل في عام 2024'.

وسيقود مركز إستونيا للاستثمار الدفاعي عملية الشراء.

في (أكتوبر) الماضي ، كانت إستونيا ولاتفيا من بين 14 شريكًا أوروبيًا في الناتو وقعوا خطاب نوايا لشراء أنظمة دفاع جوي بشكل مشترك، حيث سلطت الحرب الروسية في أوكرانيا الضوء على النقص.