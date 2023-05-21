مفاجأة سارة لأوروبا.. تركيا تفتتح مركزا لنقل الغاز الطبيعي إلى القارة العجوز|تفاصيل

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، اليوم الأحد، أنه سيتم تشغيل مركز لضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية لمدة عام على الأكثر، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال دونماز في تصريحات إعلامية: ‏"سيبدأ مركز تجارة الغاز في العمل في غضون عام على الأكثر، وبذلك سيكون من الممكن بيع المزيد من الغاز إلى أوروبا وتنويع مصادر الطاقة في تركيا".

وأضاف: "مركز الغاز مهم بشكل خاص لجنوب أوروبا، إنهم لا يسألون عما إذا كان سيتم بناء المركز أم لا، بل يريدون أن يعرفوا متى يبدأ العمل".‏

‏وقال دونميز في وقت سابق، إن تركيا ستكون قادرة على توريد نحو 40 مليار متر مكعب من الغاز، وهو فائض صادراتها من الغاز البالغة 100 مليار متر مكعب، إلى أوروبا عبر مركزها التجاري للغاز، حيث تتفاوض تركيا على المشروع مع 15 دولة، بما في ذلك أذربيجان وإيران والدول الفارسية.‏

وكان قد ‏طرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فكرة إنشاء مركز في تركيا لإعادة توجيه الغاز الروسي، الذي لم يعد عبوره ممكنا عبر نورد ستريم، خلال أسبوع الطاقة الروسي في أكتوبر 2022.

وقال بوتين إن ذلك قد يعني بناء نظام آخر لخطوط أنابيب الغاز وإنشاء مركز في تركيا، يتم من خلاله توريد الغاز الروسي إلى دول ثالثة، خاصة أوروبية، إذا كانت مهتمه.

وأخذت تركيا المبادرة بشكل إيجابي وقالت إن جزءا أكبر من البنية التحتية لمركز محتمل ومركز لتجارة الغاز في أسطنبول جاهز، كما شرع الجانب التركي في إجراء تعديلات تشريعية لدعم مشاريع مركز الغاز من خلال إطار تشريعي.‏