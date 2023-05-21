عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنزويلا تطلق اسم "جمهورية تركيا" على شارع تاريخي بالعاصمة

فنزويلا
فنزويلا

أعلنت فنزويلا، أمس السبت، إطلاق أسم "جمهورية تركيا" على أحد الشوارع ذات الأهمية التاريخية وسط العاصمة كاراكاس.

وجاء ذلك خلال حفل افتتاح للشارع أقيم، بحضور وزير الخارجية الفنزويلي والسفير التركي لدى كاراكاس.

زلزال عنيف يضرب ولاية أضنة في تركيا

تركيا تعلن ترحيل 137 مهاجرا أفغاني غير شرعي إلى بلادهم

وفي وقت سابق، كان قد وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية التي بدأت من البرازيل.

وقد أجري لافروف خلال الزيارة محادثات مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو، ونائب رئيس الجمهورية ديلسي رودريجيز، في العاصمة كاراكاس.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كتبت على قناتها على تطبيق تليجرام، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو أجريا محادثات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

فنزويلا تركيا كاراكاس جمهورية تركيا وزير الخارجية الفنزويلي السفير التركي لدى كاراكاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

استضاف شخصية مصممة بالذكاء الاصطناعي.. رئيس فنزويلا يقدم برنامجا تليفزوينيا

وزير خارجية روسيا يصل فنزويلا ضمن جولة بأمريكا اللاتينية

وزير الخارجية الروسي يصل فنزويلا في زيارة رسمية

رئيس فنزويلا ردا على تهديدات أمريكا: اذهبوا إلى الجحيم

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات إم جي 5 بعد الزيادات الأخيرة

الحوار الوطني.. مطالبات بالتمويل والدعم وإجراء الانتخابات بختام جلسات المحليات

وكالة الأنباء العمانية ترصد استقبال الرئيس السيسي للسلطان هيثم بن طارق |شاهد

قيمتها 50 ألف دولار.. تفاصيل فوز الروائي العُماني زهران القاسمي بجائزة البوكر

قوته 6.1 ريختر.. زلزال عنيف يضرب جزر سليمان

قلعة قايتباي تستقبل النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة السلة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يعثر على سحلية إجوانا عملاقة في مرحاض منزله بأمريكا.. ماذا حدث؟

انقسام آراء الصحافة الإنجليزية والأمريكية حول فيلم Killers Of The Flower Moon

كلب الجيران.. حيوان يتسبب في إصابة مأساوية لعجوز ببريطانيا.. صور

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

فيديو

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ