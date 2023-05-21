فنزويلا تطلق اسم "جمهورية تركيا" على شارع تاريخي بالعاصمة

أعلنت فنزويلا، أمس السبت، إطلاق أسم "جمهورية تركيا" على أحد الشوارع ذات الأهمية التاريخية وسط العاصمة كاراكاس.

وجاء ذلك خلال حفل افتتاح للشارع أقيم، بحضور وزير الخارجية الفنزويلي والسفير التركي لدى كاراكاس.

وفي وقت سابق، كان قد وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية التي بدأت من البرازيل.

وقد أجري لافروف خلال الزيارة محادثات مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو، ونائب رئيس الجمهورية ديلسي رودريجيز، في العاصمة كاراكاس.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كتبت على قناتها على تطبيق تليجرام، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو أجريا محادثات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.