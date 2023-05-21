عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب ولاية أضنة في تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ في تركيا، اليوم الأحد، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4,9 درجات مركزها ولاية أضنة التركية.

وكان قد ضرب زلزال بقوّة 7.1 درجات، يوم السبت، المحيط الهادئ شرقي كاليدونيا الجديدة، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، غداة وقوع زلزال قوي في المنطقة نفسها.

وذكر المصدر نفسه أن الزلزال رصِد على عمق 35 كيلومترا على بُعد نحو 300 كيلو متر شرقي سواحل كاليدونيا.

وقالت نانسي جاك مديرة موقع أحد الأكواخ الشاطئية بجزيرة كانا في فانواتو إن الزلزال لم يستمر لفترة طويلة وأنه لم تُشاهد موجات مد كبيرة.

زلزال عنيف يضرب جزر تونجا وتحذيرات من تسونامي

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

تركيا هزة أرضية ولاية أضنة هيئة الكوارث والطوارئ في تركيا زلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

زلزال عنيف يضرب جزر تونجا وتحذيرات من تسونامي

أكثر من 7ريختر .. زلزال قوي يضرب منطقة حزام النار بالمحيط الهادي

نشرة الأخبار| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. وتراجع أسعار الحديد

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

في شهر أغسطس.. العالم الهولندى يحذر من زلزال مدمر يضرب عدة دول

بقوة 5.7 درجة.. زلزال قوي يضرب خليج عدن

ترشيحاتنا

بعد استقبال سلطان عمان بمطار القاهرة.. السيسي يصل إلى قصر الاتحادية.. شاهد

نجم الوداد السابق: سنواجه الأهلى على «ملعب الرعب»

مخادع .. رئيس مجموعة فاجنر يفجر مفاجأة بشأن تصريحات زيلينسكي عن باخموت

عقوبات بالحبس والغرامات.. هل ما حدث في امتحانات الصف الثالث الإعدادي غش ولا تسريب؟

بيان عاجل من بايدن بشأن أزمة التخلف عن سداد الديون بأمريكا

ارتفع مجددا.. أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يتجاوز2500 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

فيديو

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ