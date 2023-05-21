زلزال عنيف يضرب ولاية أضنة في تركيا

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ في تركيا، اليوم الأحد، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4,9 درجات مركزها ولاية أضنة التركية.

وكان قد ضرب زلزال بقوّة 7.1 درجات، يوم السبت، المحيط الهادئ شرقي كاليدونيا الجديدة، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، غداة وقوع زلزال قوي في المنطقة نفسها.

وذكر المصدر نفسه أن الزلزال رصِد على عمق 35 كيلومترا على بُعد نحو 300 كيلو متر شرقي سواحل كاليدونيا.

وقالت نانسي جاك مديرة موقع أحد الأكواخ الشاطئية بجزيرة كانا في فانواتو إن الزلزال لم يستمر لفترة طويلة وأنه لم تُشاهد موجات مد كبيرة.