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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب جزر تونجا وتحذيرات من تسونامي

صدى البلد

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الاحد، جزر تونجا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.


وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 109.4 كيلو مترات من أكبر مدن جزيرة "تونجا"، وعلى عمق 10 كيلو مترات.


ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من موجات عاتية "تسونامي".

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وكان قد ضرب زلزال بقوّة 7.1 درجات، يوم السبت الماضي، المحيط الهادئ شرقي كاليدونيا الجديدة، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، غداة وقوع زلزال قوي في المنطقة نفسها.

وذكر المصدر نفسه أن الزلزال رصِد على عمق 35 كيلومترا على بُعد نحو 300 كيلو متر شرقي سواحل كاليدونيا.

وقالت نانسي جاك مديرة موقع أحد الأكواخ الشاطئية بجزيرة كانا في فانواتو إن الزلزال لم يستمر لفترة طويلة وأنه لم تُشاهد موجات مد كبيرة.

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