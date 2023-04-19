استضاف شخصية مصممة بالذكاء الاصطناعي.. رئيس فنزويلا يقدم برنامجا تليفزوينيا

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تقديم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو برنامجا تليفزيونيا خاصة به .

وأوضح التقرير أن اسم البرنامج الخاص برئيس فنزويلا هو " مع مادورو"، ويذاع على إحدى القنوات المحلية في فنزويلا.

وتابع التقرير أن برنامج رئيس فنزويلا يتم تنفيذه قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وأكمل التقرير أن رئيس فنزويلا استضاف شخصية مصممة بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم سيرا، وذلك للرد على الاتهامات الموجهة للحكومة مؤخرا.

ولفت التقرير أن معظم وزراء الحكومة شاركوا في برنامج" مادورو"، وفي نفس الوقت اشتكت المعارضة الفنزويلية من احتكار الحكومة لوسائل الإعلام العامة.