رئيس فنزويلا ردا على تهديدات أمريكا: اذهبوا إلى الجحيم

رفض رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، تهديدات الحكومة الأمريكية المنشورة في وسائل الإعلام بزيادة العقوبات ضد بلاده حال توقف الحوار مع المعارضة غير النظامية.

اذهبوا إلى الجحيم

قال مادورو لوسائل إعلام فنزويلية حكومية، “أصدر ممثل الخارجية الأمريكية تهديدات لفنزويلا بأنه إذا لم تتقدم فنزويلا في الحوار السياسي مع قطاع العصابات والفاسدين في المنصة الموحدة، فإنهم سينتقمون ويفرضون عقوبات على بلدنا. أقترح أن يقوم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هذا بالذهاب إلى الجحيم، لأن فنزويلا دولة محترمة”.

وأضاف: “لا تقبل حكومة فنزويلا التهديدات من الولايات المتحدة، وقد تغلبت بلاده على حواجز العقوبات بمفردها”.

وفي وقت سابق، ذكرت “أوروبا برس”، نقلاً عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في تشديد العقوبات "إذا لم تتحرك عملية الحوار إلى الأمام واشتد القمع".