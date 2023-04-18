وزير خارجية روسيا يصل فنزويلا ضمن جولة بأمريكا اللاتينية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس مساء اليوم /الثلاثاء/ في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية التي بدأت يوم أمس من البرازيل.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أنه من المقرر أن يجري لافروف خلال هذه الزيارة محادثات مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو، ونائب رئيس الجمهورية ديلسي رودريجيز، في العاصمة كاراكاس.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كتبت على قناتها على تطبيق تليجرام بحسب ما أوردت وكالة /تاس/ الروسية اليوم /الثلاثاء/، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو يجريان محادثات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أيضا قد أعلنت في وقت سابق، أن لافروف يقوم برحلة إلى أمريكا اللاتينية في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، استهلها أمس بالبرازيل واليوم في فنزويلا ثم نيكاراجوا وكوبا.

