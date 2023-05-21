تركيا تعلن ترحيل 137 مهاجرا أفغاني غير شرعي إلى بلادهم

أعلنت تركيا ترحيل 137 مهاجرا غير شرعي من حملة الجنسية الأفغانية إلى بلادهم، وفق بيان صادر عن السلطات في ولاية قوجة إيلي غربي البلاد، اليوم الأحد، بحسب الوكالة الرسمية.

وذكر البيان أن قوات الأمن التركية تمكنت من ضبط المهاجرين الأفغان خلال عمليات أمنية في قوجة إيلي والولايات المحيطة.

وأضاف البيان أن عملية ترحيل المواطنين الأفغان تمت على متن طائرة تابعة للخطوط الأفغانية.

وأوضح البيان أن الطائرة انطلقت من مطار جنكيز توبل في ولاية قوجة إيلي، متوجهة لأفغانستان.

وأشار البيان إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم من ولاية قوجة إيلي لبلدانهم منذ مطلع العام الحالي، بلغ 1771.