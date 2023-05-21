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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. بيان عاجل من تركيا بشأن تدخل السويد في الانتخابات الرئاسية

تركيا والسويد
تركيا والسويد

اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأحد، الحكومة السويدية بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية في البلاد، قائلا إن “ستوكهولم ترعى جمعية تمارس ضغوطا على لجنة الانتخابات والمراقبين”.

وحسب صحيفة “Aydınlık” التركية، قال صويلو: “يمكن أن يكون للأحزاب السياسية ممثلون ومراقبون في صناديق الاقتراع.. ولا يمكن أن توجد جمعية تدعى" Oy ve Ötesi ". أقول هذا بصراحة ووضوح. إنهم يذهبون إلى هناك، يرهبون المكان ويحاولون ممارسة الضغط. لا يمكن أن أقول هذا للادارات المحلية والمجالس الانتخابية على مستوى الدوائر والمحافظات في المدارس التي يصوتون فيها بجميع أنحاء تركيا”.

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وأضاف أن “دخولهم هناك والضغط على الناخبين في مراكز الاقتراع مخالف لقانون الانتخاب”.

وتابع قائلا: “لقد مارسوا ضغوطا على الشرطة وقالوا: دعونا نغادر مع صناديق الاقتراع هذه. الحكومة السويدية تمول هذه الجمعية وترسل لها الأموال، ولكن لماذا؟ للتدخل في الانتخابات في تركيا وزرع الارتباك.. إنه أمر واضح”.

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