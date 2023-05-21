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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا .. زلزال جديد يضرب أضنة

زلزال
زلزال

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالا جديدا ضرب منطقة سايمبيلي في أضنة التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع علي عمق 6.75 كم تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق من اليوم، إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4,9 درجات مركزها ولاية أضنة التركية.

وفي وقت سابق، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر في بورصة واسطنبول، مؤكدا أنه من المحتمل حدوث تسونامي كبير.

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وقال موريواكي: “هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترًا من اسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر”.

وأضاف: “إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معًا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة”.

وتابع محذرا من تسونامي: “ارتفاع أمواج تسونامي 50 سم سيجعل من المستحيل على أي شخص السباحة، لذلك بعد التحذير من تسونامي، من الضروري الذهاب إلى النقاط المرتفعة”.

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