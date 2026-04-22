الكرملين يضع شروط اللقاء: بوتين مستعد لمقابلة زيلينسكي لكن النية غائبة في كييف

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تبقى مرهونة بهدف واضح يتمثل في “إنهاء الاتفاقات”، مشدداً على أن موسكو لا ترى حتى الآن إرادة سياسية لدى كييف للتوصل إلى تسوية.

وأوضح بيسكوف، في تصريحات لبرنامج “فيستي”، أن تحديد الغاية من اللقاء أمر أساسي، قائلاً إن بوتين مستعد للقاء زيلينسكي “في أي لحظة”، لكن بشرط أن يكون اللقاء مثمراً ويقود إلى توقيع اتفاقات نهائية، لا إلى مجرد بدء حوار مفتوح أو مناقشة سيناريوهات مرحلية.

وأضاف أن أي قمة محتملة يجب أن تسبقها تحضيرات جادة، معتبراً أن العنصر الأهم يتمثل في توفر الإرادة السياسية لدى الجانب الأوكراني، وهو ما قال إن موسكو لا تلمسه حتى الآن، مجدداً التأكيد على غياب مؤشرات جدية من كييف تعكس رغبة حقيقية في إنهاء الأزمة عبر التفاوض.

وفي السياق ذاته، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، خلال لقائه الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في أنقرة، أن بلاده تبذل جهوداً لإعادة إطلاق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، والدفع نحو حوار على مستوى القادة.

يأتي ذلك في وقت كانت فيه المفاوضات قد دخلت مرحلة جمود، بحسب ما أعلنه بيسكوف في منتصف مارس الماضي، مشيراً إلى أن الاهتمام الأميركي انصرف إلى ملفات أخرى، في إشارة إلى التصعيد مع إيران، وهو ما انعكس سلباً على جهود الوساطة.

وكانت آخر جولة من المباحثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة قد عُقدت في جنيف يومي 17 و18 فبراير الماضي، دون تحقيق تقدم حاسم، ما أبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات متعددة في ظل تعثر المسار الدبلوماسي.