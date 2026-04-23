تحرير 40 محضرا تموينيا في حملة على المخابز والأسواق بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بإشراف مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، حملة مكبرة لتشديدالرقابة علي المخابز والانشطة التموينية والرقابه على الأسواق وضبط الأسعار والمخالفات و تشديد الرقابه علي كافة مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانه البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابه علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيةبدائره المحافظة.

أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 40 محضرا تموينيا في عدة مجالات منها المخابز والمحال التجارية والأسواق .



ونبه مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزاره بتكثيف الحملات التموينيه وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط

وتحت اشراف مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط.