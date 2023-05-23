طريقة لعب أوسوريو.. علاء عبد العال: السذاجة وراء تعادلنا مع الزمالك

أكد علاء عبد العال مدرب الداخلية أن فريقه استغل طريقة لعب أوسوريو مدرب الزمالك أفضل استغلال.

قال علاء عبد العال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "استغلينا طريقة لعب أوسوريو مع الزمالك أفضل استغلال، وطبقنا ما قمنا به في التدريبات هجوميا ودفاعيا بالشكل الأمثل أمام الزمالك".

وأضاف: "كان في مساحات كبيرة جدا في دفاعات الزمالك، والشوط الأول كان لينا فرص كتيرة جدا، والهدف اللي دخل فينا جه نتيجة سذاجة في التعامل مننا".

وعن صراع الهبوط قال: "صعب جدا، والفرق المتنافسة معنا تزيد من صعوبة الأمر، ولدينا 4 مواجهات مع فرق تُنافسنا بشكل مباشر".