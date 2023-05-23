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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال الرصف بالأسفلت بالرهبيني بالمنطقة القديمة بدمياط.. شاهد

رصف الشوارع
رصف الشوارع

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  الأعمال الجارية لرصف شوارع منطقة الرهبينى بالمنطقة القديمة بالأسفلت، حيث تأتى تلك الاعمال ضمن الخطة النهائية لمشروع المناطق الغير مخططة.

حيث شهدت المنطقة تنفيذ عمليات مد واحلال شبكات المرافق و الحماية المدنية، قبل البدء في أعمال الرصف وذلك لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير ورفع كفاءة المنطقة، وفى هذا السياق، ، وجهت " المحافظ " بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد و المواصفات والمعايير المحددة خلال التنفيذ.

هذا ويشار إلى أن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة يأتى وفقًا لخطة التعاون مع صندوق التنمية الحضرية ويشمل تطوير ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح ".

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دمياط اعمال الرصف التنمية الحضرية الأعمال الجارية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المناطق الغير مخططة تطوير المناطق الغير مخططه

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