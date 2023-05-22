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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نيابة دمياط تحقق في واقعة حريق مسجد بدمياط

حريق
حريق

باشرت النيابة العامة بدمياط تحقيقاتها في واقعة إندلاع حريق هائل بمسجد المروة في دمياط، لكشف ملابسات الحادث.

كان اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط قد تلقي بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل بمسجد المروة بغيط النصاري بدمياط مما  أدي إلي تفحم محتويات المسجد بالكامل .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث والدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق الذى اسفر عنه تفحم  محتويات المسجد دون خسائر في الارواح.

وأمرت النيابة العامة بانتداب لجنة فنية لمعرفة اسباب الحريق حيث كشفت المعاينة الاولية أن السبب في الحريق حدوث ماس كهربائي. 

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دمياط التحقيق في واقع السيطرة على الحريق المعاينة حماية خسائر في الأرواح عالي دون خسائر في الأرواح

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