نيابة دمياط تحقق في واقعة حريق مسجد بدمياط

باشرت النيابة العامة بدمياط تحقيقاتها في واقعة إندلاع حريق هائل بمسجد المروة في دمياط، لكشف ملابسات الحادث.

كان اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط قد تلقي بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل بمسجد المروة بغيط النصاري بدمياط مما أدي إلي تفحم محتويات المسجد بالكامل .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث والدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق الذى اسفر عنه تفحم محتويات المسجد دون خسائر في الارواح.

وأمرت النيابة العامة بانتداب لجنة فنية لمعرفة اسباب الحريق حيث كشفت المعاينة الاولية أن السبب في الحريق حدوث ماس كهربائي.

FB_IMG_1684764192041

FB_IMG_1684764188818