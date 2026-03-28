بعد واقعة التجمع.. من هو حسين نجل أحمد حسام ميدو موهبة نادي الزمالك

تجري الجهات المختصة تحقيقات مع حسين، نجل أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وذلك عقب توقيفه في منطقة التجمع الخامس للاشتباه في حيازته مواد ممنوعة.

وبحسب ما أفادت به مصادر أمنية، تم استيقاف سيارة الشاب خلال أحد الأكمنة، حيث عُثر بحوزته على مادة يُرجح أنها مخدرة، ليتم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف مصدر مطلع أنه تم تحرير محضر بالواقعة، قبل إحالته إلى النيابة العامة، التي قررت إرسال المضبوطات إلى المعمل المختص لفحصها والتأكد من طبيعتها.

معلومات عن حسين نجل ميدو:



يُعد حسين من العناصر الشابة في قطاع الناشئين بـ نادي الزمالك، حيث وُلد عام 2008 وبدأ مشواره الكروي قبل عدة سنوات من خلال الانضمام إلى أكاديمية نادي زد.

ونجح في لفت الأنظار مبكرًا، لينتقل بعدها إلى صفوف الزمالك ضمن فريق مواليد 2007، ويشغل مركز الجناح الأيسر بشكل أساسي، مع قدرته أيضًا على اللعب كمهاجم.

وسبق للاعب الشاب تسجيل هدف حاسم أمام النادي الأهلي في إحدى مباريات دوري الجمهورية للشباب عام 2025، وهي المباراة التي أقيمت على ملاعب الراحل إبراهيم يوسف.

وكان حسين قد عبّر في تصريحات سابقة عن طموحه بالوصول إلى الفريق الأول لنادي الزمالك، مؤكدًا سعيه المستمر لتحقيق هذا الهدف خلال الفترة المقبلة، بدعم من والده الذي يحرص على متابعته بشكل دائم