دعما كبيرا لمسيرة العلم.. محمد عبد المالك يستقبل وكيل الأزهر في فرع الجامعة بأسيوط

استقبل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر ، بمكتبه بفرع الجامعة بأسيوط.

ورحب نائب رئيس الجامعة بوكيل الأزهر، مؤكدًا أن هذه الزيارة الكريمة تمثل دعمًا كبيرًا لمسيرة العلم والبحث العلمي، وتعكس اهتمام الأزهر بالتواصل مع كافة مؤسساته، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جاد الكريم عثمان عميد كلية العلوم للبنين، والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب للبنين ، والدكتور عبدالفتاح بهيج العواري عميد كلية الشريعة والقانون، و حسام مهران الأمين العام المساعد لجانعة الأزهر، والدكتور وليد صابر رئيس المكتب الفني والدكتور علي محمود رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور مرتجي عبدالرؤوف شعلان مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني والفتوى الأزهرية بأسيوط، واللواء خالد الريفي مدير إدارة الأمن.

وتتضمن الزيارة عددًا من الفعاليات العلمية المهمة، حيث يشهد اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين.

كما يفتتح وكيل الأزهر صباح غدا الأحد، في تمام الساعة العاشرة، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الشريعة والقانون بأسيوط، والذي يُعقد تحت عنوان: "المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة بين الشريعة والقانون"، بمشاركة عدد من العلماء والباحثين من مختلف التخصصات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم البحث العلمي، ومواكبة المستجدات الحديثة، وبحث القضايا المجتمعية بما يسهم في تقديم رؤى علمية رصينة تعالج التحديات المعاصرة.