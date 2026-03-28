الإمارات تعزز صادرات النفط عبر ميناء الفجيرة لتجاوز إغلاق مضيق هرمز

تكثف الإمارات صادرات النفط من ميناء حيوي يقع خارج مضيق هرمز، بعد استئناف بعض أكبر مرافق تحميل الخام عملياتها عقب ضربات بطائرات مسيّرة إيرانية في وقت سابق من هذا الشهر.

وتستعيد أكبر عمليات النفط الخام التابعة لشركة "أدنوك" في الفجيرة نشاطها بعد توقفها في 14 مارس. ويلعب الميناء الواقع على الساحل الشرقي للإمارات دوراً محورياً كمنفذ لصادرات النفط التي تتجاوز مضيق هرمز شبه المغلق، ما يجعله من بين أكثر مواقع الطاقة استهدافاً من طهران. وبعد ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، يُعدّ الفجيرة أكبر نقطة خروج للنفط الخام من الخليج متجاوزاً هذا الاختناق البحري.

زيادة تحميل النفط في ميناء الفجيرة

ساعدت عودة جزء كبير من عمليات "أدنوك" على زيادة تحميل الخام إلى نحو 1.9 مليون برميل يومياً خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس، وفق بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبرج.

ويُمثّل ذلك زيادة بنسبة 57% مقارنة بمتوسط التدفقات البالغ نحو 1.21 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي، مع سعي الإمارات إلى تصدير مزيد من الشحنات عبر هذا المسار في ظل استمرار تعطل مضيق هرمز إلى حد كبير.

ويُقارن هذا الارتفاع بمتوسط بلغ 1.48 مليون برميل يومياً خلال الشهر حتى 24 مارس. ولا تزال الصادرات الأحدث بحاجة إلى التحقق، إذ تعيق عمليات التشويش الإلكتروني نقل إشارات الأقمار الصناعية التي تتيح تتبع الناقلات في المنطقة.