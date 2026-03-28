أربعة زيرو مع الرأفة.. تعليق مفاجئ من وليد الفراج بعد هزيمة السعودية

علق الإعلامي السعودي الشهير وليد الفراج، على فوز منتخب مصر أمام شقيقه السعودي، في اللقاء الذي جمعهما وديا امس الجمعة، استعدادا لبطولة كأس العالم 2026، على ملعب "الإنماء" بجدة.

وكتب وليد الفراج في تغريدة له عبر حسابه علي إكس"الف مبروك للأشقاء في منتخب ‎مصر الفوز العريض والمستحق أمام شقيقهم المنتخب السعودي .. أربعة زيرو مع الرأفة .. مبروك لمحبي الكرة المصرية .. الفراعنه في كل حالاتكم مقاتلين .. فريقكم رجالة"

حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على نظيره السعودي بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت بينهما، امس الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره الإسباني في مباراة ودية، المقرر انطلاقها مساء الثلاثاء المقبل، وتنقلها شبكة قنوات «أون سبورت»، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كاس العالم في المجموعة السابعة و التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك