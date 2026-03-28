قفزة جديدة لمنتخب مصر في تصنيف فيفا.. تصدر المركز 29 عالميا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، التصنيف الشهري لمنتخبات العالم عن شهر أبريل 2026، والذي شهد تحسنًا ملحوظًا في ترتيب منتخب مصر لكرة القدم، بعدما تقدم مركزين ليحتل المرتبة 29 عالميًا، ويصبح خامس أفضل منتخب على مستوى القارة الأفريقية.

وجاء هذا التقدم بعد الأداء القوي الذي قدمه المنتخب بقيادة حسام حسن، حيث حقق فوزًا كبيرًا على منتخب السعودية لكرة القدم بنتيجة 4-0، في المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وافتتح التسجيل مبكرًا إسلام عيسى في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 16، ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، عزز أحمد سيد زيزو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 44، ثم اختتم عمر مرموش الرباعية في الدقيقة 56.

واعتُمدت المباراة بشكل رسمي من قبل فيفا بعد استيفاء جميع الشروط التنظيمية، بما في ذلك عدد التبديلات المتفق عليه، وهو ما ظهر إيجابيًا على رصيد المنتخب في التصنيف، حيث أضاف 3.8 نقطة مكنته من التقدم في الترتيب العالمي.

ويُعد هذا الفوز بمثابة عودة قوية للمنتخب إلى الانتصارات الكبيرة، إذ نجح في تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ مواجهته أمام بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية خلال سبتمبر 2024.