معاه 3 جنسيات| هيثم حسن يتألق في منتخب مصر ...تعرف عليه

ولد هيثم حسن في 8 فبراير 2002 بمدينة باجنوليه الفرنسية، وهو جناح فرنسي من أصول مصرية. يتميز بسرعته ومهاراته على الأطراف، مما جعله واحدًا من أكثر اللاعبين الواعدين في الشارع الرياضي المصري.

المسار الكروي

بدأ هيثم مسيرته الكروية مع ناشئي نادي فياريال الإسباني، حيث أظهر موهبة استثنائية على صعيد السرعة والتحكم بالكرة. ثم انتقل عبر عدة أندية أوروبية:

• 2018–2020: شاتو رو

• 2020–2021: فياريال ب

• 2021–2022: ميرانديس

• 2022–2023: فياريال ب وفياريال

• 2023–2024: ريال سبورتينج على سبيل الإعارة

حاليًا، يلعب هيثم حسن مع ريال أوفييدو الإسباني بعقد ممتد حتى يونيو 2027، وقد خاض 42 مباراة في موسم 2023 سجل خلالها هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

الإنجازات والرقم القياسي

حقق هيثم لقب أسرع لاعب في شهر مارس 2025 عبر جائزة DIGI، بعدما بلغت سرعته القصوى 35.23 كم/س خلال مباراة ريال أوفييدو وغرناطة. كما ساهم بصعود فريقه لدوري الدرجة الأولى الإسباني، واحتفل بصبغ شعره باللون الأزرق.

المنتخب الوطني

اختار هيثم تمثيل منتخب مصر، وخاض أولى مبارياته ضد السعودية. وحصل على ثلاثة جنسيات: المصرية، الفرنسية، والتونسية. مثل فرنسا في فئات الشباب دون اللعب مع المنتخب الأول.

كشف وائل جمعة، مدير منتخب مصر السابق، عن محاولات ضمه خلال فترة كارلوس كيروش، مشيرًا إلى تمسك الأخير باختيار اللاعبين القادمين بقلوبهم للمنتخب.

الحياة الشخصية والروتين

يحرص هيثم على الالتزام بروتينه اليومي خاصة في رمضان، حيث يبدأ يومه مبكرًا للصلاة وتناول الطعام، قبل العودة للنوم ثم التوجه للتدريب. أقر بأن كرة القدم الإسبانية تضم لاعبين أكثر مهارة وتقنية مقارنة بالفرنسية، مما ساعده على صقل إمكاناته الدولية