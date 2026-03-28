قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالعاطي يشارك في اجتماع وزاري بـ إسلام آباد لبحث تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة
هجوم ألماني على ترامب.. ميرز يتهم الرئيس الأمريكي بإشعال المواجهة ضد إيران
قفزة جديدة لمنتخب مصر في تصنيف فيفا.. تصدر المركز 29 عالميا
الإمارات تعزز صادرات النفط عبر ميناء الفجيرة لتجاوز إغلاق مضيق هرمز
حقيقة انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل
غلق المحلات والمطاعم 9 مساءً اليوم ..ما هي الفئات المستثناة | فيديو
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت في البنوك 28-3-2026
دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. حالة الطقس اليوم السبت 28 مارس 2026 |فيديو
باكستان تستضيف وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية لاحتواء التصعيد
قرارات جديدة في الأهلي
20 دولة بالاتحاد الإفريقي ترفض دعم ترشيح ماكي سال أمينا عاما للأمم المتحدة
حرب إيران.. 3 حرائق بمناطق خليفة في أبو ظبي واستهداف رادار مطار الكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نضال الشافعي: شخصيتي بمسلسل درش هتلاقيها في الواقع.. ومحمد علي رزق توأمي

نضال الشافعي
نضال الشافعي
سعيد فراج   -  
تصوير أحمد رمضان

حل النجم نضال الشافعي ، ضيفًا على موقع صدى البلد ، في ندوة خاصة، لتكريمه عن تميزه بالموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

وخلال الندوة، عبر نضال الشافعي، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، قائلا: «كان بقالي فترة ما عملتش الفكرة الشعبية دي أو الفكرة بتاعت الكاركتر الشعبي اللي عايش في الحارة .. ممكن أخر مرة كانت في فرقة ناجي عطااللة وده من حبة سنين حلوين يعني وقبلها كان تامر وشوقية بدور سيد ميكروباص». 

وتابع نضال الشافعي: «لما جيت بفكر إن إحنا نعمل كاركتر بكر في مسلسل درش وجلست مع الأفاضل المخرجين أحمد خالد أمين وأنا وعمرو الدرديري ومحمود حجاج وتكلمنا في تفاصيل الشخصية ولهم كل الشكر والتقدير والاحترام.

واستطرد: وفي الجلسة فتحنا بعض المناطق الجديدة والزوايا الجديدة في الكاركتر اللي يتقدم ده عشان ما يبقاش شبه حاجة قبل كده ولذلك هتلاقيه إلى حد ما شكله مهندم شوية مش زي الأدوار اللي قبل كدة». 

واستطرد نضال الشافعي: «محمد علي رزق بقدم له من كل التحية والتقدير أخويا التوأم كان عظيم في دور هلال ربنا يحميه .. وطبعا أساتذتنا الكبار رياضي الخولي وسلوى خطاب كانوا جبابرة.. وكاركتر بكر عجبني لأن أنا دايماً بحب الشخص الشرير أبو دم خفيف .. لكن الشر الصريح ده بيتعبني شوية». 

وأضاف نضال الشافعي: «شخصية بكر قريبة من الناس واللي يشوفها يقول والله الواد ده بنشوفه في القهوة وما بيرضاش يحاسب على حاجة». 

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد 

وخلال الندوة تطرق نضال الشافعي، إلى كواليس عمله في مسلسل درش، والمشاهد التي جمعته بالفنان محمد علي رزق ورياض الخولي وسلوى خطاب. 

وتحدث نضال الشافعي، عن كواليس مسلسل رأس الأفعى، وحرصه على المشاركة في الأعمال الوطنية، بعد الجماعة 2، ومسلسل الاختيار. 

وتطرق نضال الشافعي، إلى كواليس عمله مع الزعيم عادل إمام، وقصة ترشيحه له، وموقف جمع بينهما قبل أن يتعاون معه. 

 

أعمال نضال الشافعي

شارك الفنان نضال الشافعي، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، بدور «بكر» في مسلسل درش، مع الفنان مصطفى شعبان، كما شارك في مسلسل رأس الأفعي، بدور شرفي (مرشد الإخوان الأسبق مصطفى مشهور) واستطاع أن يترك بصمة فيه. 

مسلسل "درش"  يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل رأس الأفعى 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: شخصيتي بمسلسل درش هتلاقيها في الواقع.. ومحمد علي رزق توأمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

