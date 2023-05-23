بنك جي بي مورجان التجاري يوسع تركيز الشركات الناشئة وسط موجة تعيينات جديدة

قالت شركة جي بي مورجان الاثنين إنها تعزز أعمالها المصرفية التجارية التي تقدم خدماتها للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وغيرها من الشركات في مراحلها المبكرة.

ويخطط أكبر بنك في الولايات المتحدة لإضافة موظفين بعد أن عين أكثر من مائة مصرفي هذا العام لخدمة الشركات في ما يسمى باقتصاد الابتكار في قطاعات مثل التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية وعلوم الحياة.

وقال دوج بيتنو، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية التجارية في جي بي مورجان ، في تصريحات في يوم المستثمرين بالبنك في نيويورك يوم الاثنين: 'نظرًا لأن هذا العام يلعب مع اضطراب السوق والتحول في المشهد التنافسي لدينا ، فقد عززنا بشكل كبير اكتساب عملائنا الجدد'.

وأضاف أنه لاستيعاب النمو ، 'نضيف دعمًا أعلى بشكل تدريجي للمكاتب الأمامية والمتوسطة'.

استفادت الشركة ، التي لديها أكثر من 300 مصرفي ، من الاضطرابات المصرفية الأخيرة التي أشعلها انهيار بنك سيليكون فالي في مارس. كان المقرض الفاشل يلبي احتياجات الشركات الناشئة وغيرها من الشركات المدعومة من رأس المال الاستثماري ، وسعى العديد من المودعين إلى الأمان في مؤسسات أكبر مثل جي بي مورجان.

وفي وقت لاحق ، استولى المنظمون المصرفيون على بنكين إقليميين آخرين ، بما في ذلك البنك الجمهوري الأول، الذي اشترته جي بي مورجان في وقت سابق من هذا الشهر.

يمتلك بنك جي بي مورغان التجاري الأوسع نطاقًا ما يقرب من 25000 عميل ، بما في ذلك الشركات والشركات متوسطة الحجم والكيانات الحكومية وغير الربحية وأكثر من 33000 من المستثمرين أو المالكين العقاريين.

وقالت ميليسا سميث ، رئيسة الاقتصاد الابتكاري والصناعات المتخصصة في قسم الخدمات المصرفية للسوق المتوسطة في جي بي مورجان: 'لقد رأينا تدفقًا من الشركات التي تأتي إلينا في الشهرين الماضيين والتي تبحث عن بيئة أكثر استقرارًا'.

يهدف العمل إلى تزويد الشركات الناشئة بخدمات الحساب الأساسية مثل المدفوعات وإدارة النقد والقروض قبل أن تنمو إلى حجم يتطلب أعمال استشارية أكثر تعقيدًا ، مثل زيادة رأس المال من خلال عروض الأسهم أو الديون.

ومن بين التعيينات الجديدة أشرف هيبيلا كمدير عام للخدمات المصرفية للشركات الناشئة في اقتصاد الابتكار ، وكيلي بيلشر كرئيسة لتقنية المناخ في الاقتصاد الأخضر.

كما تهدف إلى التوسع في الخارج لخدمة الشركات في مرحلة مبكرة في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.