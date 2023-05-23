عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنك جي بي مورجان التجاري يوسع تركيز الشركات الناشئة وسط موجة تعيينات جديدة

جي بي مورجان
جي بي مورجان

قالت شركة جي بي مورجان الاثنين إنها تعزز أعمالها المصرفية التجارية التي تقدم خدماتها للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وغيرها من الشركات في مراحلها المبكرة.

ويخطط أكبر بنك في الولايات المتحدة لإضافة موظفين بعد أن عين أكثر من مائة مصرفي هذا العام لخدمة الشركات في ما يسمى باقتصاد الابتكار في قطاعات مثل التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية وعلوم الحياة.

وقال دوج بيتنو، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية التجارية في جي بي مورجان ، في تصريحات في يوم المستثمرين بالبنك في نيويورك يوم الاثنين: 'نظرًا لأن هذا العام يلعب مع اضطراب السوق والتحول في المشهد التنافسي لدينا ، فقد عززنا بشكل كبير اكتساب عملائنا الجدد'.

وأضاف أنه لاستيعاب النمو ، 'نضيف دعمًا أعلى بشكل تدريجي للمكاتب الأمامية والمتوسطة'.

استفادت الشركة ، التي لديها أكثر من 300 مصرفي ، من الاضطرابات المصرفية الأخيرة التي أشعلها انهيار بنك سيليكون فالي في مارس. كان المقرض الفاشل يلبي احتياجات الشركات الناشئة وغيرها من الشركات المدعومة من رأس المال الاستثماري ، وسعى العديد من المودعين إلى الأمان في مؤسسات أكبر مثل جي بي مورجان.

وفي وقت لاحق ، استولى المنظمون المصرفيون على بنكين إقليميين آخرين ، بما في ذلك البنك الجمهوري الأول، الذي اشترته جي بي مورجان في وقت سابق من هذا الشهر.

يمتلك بنك جي بي مورغان التجاري الأوسع نطاقًا ما يقرب من 25000 عميل ، بما في ذلك الشركات والشركات متوسطة الحجم والكيانات الحكومية وغير الربحية وأكثر من 33000 من المستثمرين أو المالكين العقاريين.

وقالت ميليسا سميث ، رئيسة الاقتصاد الابتكاري والصناعات المتخصصة في قسم الخدمات المصرفية للسوق المتوسطة في جي بي مورجان: 'لقد رأينا تدفقًا من الشركات التي تأتي إلينا في الشهرين الماضيين والتي تبحث عن بيئة أكثر استقرارًا'.

يهدف العمل إلى تزويد الشركات الناشئة بخدمات الحساب الأساسية مثل المدفوعات وإدارة النقد والقروض قبل أن تنمو إلى حجم يتطلب أعمال استشارية أكثر تعقيدًا ، مثل زيادة رأس المال من خلال عروض الأسهم أو الديون.

ومن بين التعيينات الجديدة أشرف هيبيلا كمدير عام للخدمات المصرفية للشركات الناشئة في اقتصاد الابتكار ، وكيلي بيلشر كرئيسة لتقنية المناخ في الاقتصاد الأخضر.

كما تهدف إلى التوسع في الخارج لخدمة الشركات في مرحلة مبكرة في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.

التجارة الإلكترونية جي بي مورجان الصناعات المتخصصة الشركات الناشئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

موضوعات متعلقة

في ​​أول محادثات ثنائية لأزمة الديون الأمريكية.. بايدن لـ مكارثي: أنا متفائل

بايدن ومكارثي يناقشان أزمة سقف الدين الأمريكي

مقتل 14 طفلا وإصابة خمسة في حريق متعمد لمدرسة بدولة غيانا

سلطات بيلجورود: استهداف مسيرات أوكرانية لعدة مناطق في الإقليم دون وقوع إصابات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل عائلة فلسطينية في نعلين غرب رام الله

الخارجية الامريكية: واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات المفروضة على الصين

ملياردير مصري يتبرع بـ 5 ملايين جنيه إسترليني لحزب المحافظين في بريطانيا

اتهام فرنسا بالعنصرية.. جدل حول تقييم معدل الغياب بالمدارس خلال عيد الفطر

ترشيحاتنا

بتأكل عيش.. تعليق مؤثر من مدرب الزمالك السابق على مستوى الفريق

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 23-5-2023

مكارثي: محادثات «سقف الدين» مع بايدن «بناءة» لكن دون إحراز أي تقدم

أول تحرك من وزارة الرياضة بعد هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة

المغضوب عليه.. محمد فاروق: قرار عاجل من كولر بشأن نجم الأهلي

الحرب التكنولوجية| الصين تحظر منتجات Micron الأمريكية لتشكيلها خطرا على الأمن القومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

صياد يصطاد سمكة تثير رعب السوشيال ميديا في روسيا.. صور

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ