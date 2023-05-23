مسرح للعروض الفنية.. فودة يبحث تنظيم فعاليات في الحديقة المركزية بشرم الشيخ

بحث اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إقامة عدد من العروض الفنية على المسرح المكشوف بالحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية، وضيوف من دولة الامارات المتحدة في إطار الاستعداد لانطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث.

واستمع المحافظ ومرافقوه لكورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بشرم الشيخ أغنية "تحيا مصر يا ريس"، وطالب بمزيد من تأليف وتلحين مثل تلك الأغاني التي تنمي فكرة الولاء والانتماء لعرضها لضيوف وكبار الشخصيات زائري المحافظة.

يحتوي مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ على لوحات جميلة ولمسات فنية فريدة للتراث والمناظر والمزارات السياحية بجنوب سيناء، علاوة على أنه أول مبنى حكومي ذكي يطبق الاشتراطات البيئية.

مسرح مجلس مدينة

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