حزب مستقبل وطن يواصل قوافل الخير وفعالياته الخدمية للمواطنين والأعضاء بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية برعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة اليوم الاثنين، الموافق 22 مايو 2023، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظة الإسكندرية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع السكندري والمواطنين، إيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.



ونظمت أمانة محرم بك، ندوة عن "دور الحزب في المرحلة القادمة"، كما قامت أمانة المنتزة ثانِ، بتنظيم فاعلية مُبادرة مهنتك مستقبلك ضمن المُبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتتضمن سيارة تدريب مُتنقلة للتدريب على ثلاثة مهن أساسية وهي: الخياطة والسباكة والكهرباء وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ونظمت أمانة المنتزة أول، ورشة عمل مهارات لغوية لذوي الهمم.



وقد استمرت المراجعات النهائية المجانية بالأمانات المختلفة، فنظمت أمانة المنتزة أول مراجعة ليلة الامتحان للغة الإنجليزية للشهادة الاعدادية.



وقامت أمانة الدخيلة، بتنظيم اللقاء الجماهيري للمواطنين لسماع الشكاوى والعمل على حلها، ونظمت أمانة العامرية أول، قافلة طبية للكشف على الأسنان بالمجان، وقامت أمانة العامرية أول، ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "دور المرأة في العمل الحزبي"، ومتابعة تركيب عدد من كشافات الإنارة، كما نظمت اليوم الأسبوعي للاستشارات القانونية المجانية، ونظمت أمانة برج العرب، ندوة من سلسلة ندوات قضايا تهم المرأة.