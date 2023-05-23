حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بأوبرا الإسكندرية.. 2 يونيو

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، يوم 2 يونيو القادم، حفلا فنيا لفرقة الموسيقى العربية للتراث، بقيادة المايسترو دكتور محمد الموجي، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات التراث لكبار الملحنين في مصر والوطن العربي (منها وحشتني، البوسطجية اشتكو، من أد إيه كنا هنا، هذا المساء، على عش الحب، اكتب لك جوابات، برضاك، عن العشاق، أحب أشوفك، إن شاء الله ما أعدمك).

يشارك في الحفل نجوم الفرقة أنغام مصطفى، نهى حافظ، حنان الخولي، رضوى سعيد، محيي صلاح، أحمد الوزيري، ياسر سليمان، أحمد صبري.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة الموسيقى العربية للتراث قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام ٢٠٠٤، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقي الموسيقى العربية (مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج)، من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي.

