الصفقة تمت.. تفاصيل عرض حمدي فتحي للرحيل إلى الدوري القطري|فيديوجراف

أعلن الإعلامي عبد الناصر زيدان، رحيل حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .



وقال عبد الناصر زيدان عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: "خد الخلاصة، الموضوع باختصار وكيل حمدي فتحي عرض اللاعب على نادي الوكرة، المدير الفني والمسئولين أعجبوا بإمكانيات اللاعب".



وتابع: "حمدي فتحي هو اللي كلم أمير توفيق، مسئول التعاقدات بالنادي الأهلي، اللاعب فرحان جدًا، الانتماء للفلوس وسيبك من الكلام اللي زي دا، اللاعب بيعتبر دا تأمين لأولاده".

تفاصيل رحيل حمدي فتحي عن الأهلي

وأضاف: "أمير توفيق عرض الموضوع على محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الأهلي رفض ثم حمدي فتحي ضغط بشكل قوي على إدارة الأهلي.

ولمتابعة المزيد حول تفاصيل عرض الوكرة القطري إلى حمدي فتحي .. تابع الفيديو جراف التالي:



