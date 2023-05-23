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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

صدى البلد

أعلن الإعلامي عبد الناصر زيدان، رحيل حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وقال عبد الناصر زيدان عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: "خد الخلاصة، الموضوع باختصار وكيل حمدي فتحي عرض اللاعب على نادي الوكرة، المدير الفني والمسئولين أعجبوا بإمكانيات اللاعب".


وتابع: "حمدي فتحي هو اللي كلم أمير توفيق، مسئول التعاقدات بالنادي الأهلي، اللاعب فرحان جدًا، الانتماء للفلوس وسيبك من الكلام اللي زي دا، اللاعب بيعتبر دا تأمين لأولاده".


تفاصيل رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري


وأضاف: "أمير توفيق عرض الموضوع على محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الأهلي رفض ثم حمدي فتحي ضغط بشكل قوي على إدارة الأهلي من أجل الرحيل، لا العرض 4 مليون دولار ولا 5 مليون دولار ولا 6 مليون دولار".


واختتم: "العرض لا يزيد عن مليون ونصف دولار، الأهلي في ظل ضغط حمدي فتحي وافق على رحيل اللاعب، وحمدي فتحي رسميًا في الوكرة القطري في الموسم القطري، فلا تقعد تكلمني على إنتماء ولا الكلام دا كله، كل اللاعبين بتدور على مصالحهم، والانتماء لمن يدفع أكثر".

الأهلى النادي الأهلي حمدي فتحي عبد الناصر زيدان الإعلامي عبد الناصر زيدان

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