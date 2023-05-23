نجم الزمالك السابق يفتح النار على لاعبي الأبيض.. تفاصيل

انتقد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أداء لاعبي الفريق الأبيض بعد التعادل مع الداخلية بهدف لكل منهما فى بطولة الدوري الممتاز.

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لاعبو الزمالك لا يستحقون ارتداء قميص النادي ولا يوجد لديهم دم على الاطلاق، ولا يستطيعوا تحمل المسؤولية".

وأضاف: "مصير نادي الزمالك غامض وأشعر بالإحباط الشديد بسبب عدم تدخل المسؤولين فى إيجاد حلول لانقاذ القلعة البيضاء".

ترتيب الزمالك

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.