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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستضيف إنبي لتأمين صدارة الدوري الممتاز.. الليلة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي، اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 29  بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستهدف فريق الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، تحقيق الفوز على إنبي في مباراة اليوم لتأمين صدارة الدوري.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد التأهل مؤخرا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الرابع على التوالي.

ويفقد فريق الأهلي خدمات حارسه الأهلي محمد الشناوي في مباراة اليوم، بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن يحرس علي لطفي عرين الأحمر ضد إنبي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق إنبي بقيادة مدربه تامر مصطفى، مواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة بخطف الفوز من الأهلي أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير ومواصلة التقدم في جدول الدوري.

يذكر أن الأهلي تغلب على إنبي بهدفين دون رد في لقاء الدور الأول.

ترتيب الأهلي وإنبي

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، وبفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني والذي خاض 26 لقاء.

في المقابل، يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 28 مباراة.

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