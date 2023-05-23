وزير الرياضة: اجتماعات مجموعة بنك التنمية تؤكد على الدور المحوري لمصر أفريقيا

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ إن بنك التنمية الافريقي والبنك المركزي وبتشريف فخامة الرئيس في الاجتماعات الثانوية لمجموعه بنك التنميه الافريقي بشرم الشيخ يعتبر رسالة مهمة ضمن الرسائل الذي يؤكد على الدور المحوري لمصر على المستوى الافريقي والشرق الاوسط قارة افريقيا و الوزارة لديها خطة طموحة في مجال التنمية البشرية واستغلال الاستثمار البشري في الشباب وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك سيعود على قارة افريقيا بالكامل.



أضاف صبحي على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الافريقي بشرم الشيخ؛ أن هناك برامج تعاون بين مصر وقارة افريقيا أولها منحة ناصر في نسختها الرابعة؛ بالإضافة الى التبادلات الثنائية مع الشباب الافريقي؛ مضيفا ان الرسالة اصبحت التعاون بفكر قوي من خلال انشطة جادة وقوية بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بقيادة الاتحادات الرياضية بالجامعات الالكترونية الاتحاد ايضا تقود الاتحاد الرياضيات الالكترونية و ستعقد يوم الخميس جلسة عن الشباب والتنمية.