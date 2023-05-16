السيسي يتابع مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا.. شاهد

قال اللواء مصطفى سعد وكيل وزارة التنمية المحلية سابقا؛ إن الكربون المواطن البسيط لابد ان يعلم قيمه واهميه الهيدروجين الاخضر وهو عباره عن وقود خالي من الكربون ونقي يساعد فيه نقاء البيئة؛ مضيفا أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى افريقيا في انتاج الهيدروجين الأخضر.

أضاف مصطفي سعد خلال لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية برئاسة تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي مع الإعلامية رشا مجدي؛ أن الرئيس السيسي يتابع مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة 3 جيجا وات.

وتابع أن القطاع الخاص عندما يجد توفير للوقود الأخضر النقي والذي يتلاءم مع مؤتمر المناخ مع تسهيل الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ستزيد المساحة العالمية للاستثمارات في هذا المجال لتحقيق توصيات مؤتمر المناخ.