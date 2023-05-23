الرئيس السيسي: مصر قدمت الإصدار الأول لدليل معايير الاستدامة البيئية للتعافي الأخضر

قال رئيس عبد الفتاح السيسي؛ إن المخاطر التي تواجه القارة من جفاف وتراجع نسبة انتاجية المحاصيل الزراعية التصحر تؤكد تضرر القارة وتشير التقديرات إلى ان المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول القارة الافريقية ادت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار فضلا عن تسببها لخفض النمو الانتاجي الزراعي بنحو 34% بالقارة الافريقية وتقدر الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في افريقيا بنحو ثلاثة تريليونات دولار حتى عام 2030.

أضاف الرئيس السيسي خلال إفتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي 2023 بشرم الشيخ؛ أن في هذا الصدد تقدر الاشارة الى ان النتائج الايجابية لمخرجات قمة الامم المتحدة التي مارستها مصر العام الماضي لإنشاء صندوق مخصص للتمويل اللازم لتعويض الدول المتضررة من الكوارث المناخية سواء فيضانات وجفاف وكوارث اخرى.

وتابع أن معطيات الواقع الاقتصادي تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للإطلاع بدور اكبر في توفير التمويل اللازم بمشروعات صديقة للبيئة مع تطبيق آليات استخدام الطاقه النظيفه واقرار السياسات والاجراءات اللازمة لذلك وفي هذا الإطار تولي مصر اهتمام بالغ بالبعد البيئي.

وأوضح الرئيس السيسي؛ أن الحكومة المصرية عام 2021 قدمت الاصدار الاول لدليل معايير الاستدامة البيئية تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الاخضر وذلك بهدف توفير الاسترشادات اللازمة لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنمويه بما ينعكس بالايجاب على جودة الحياة وعملية التنمية ومما لا شك فيه ان فعاليات النسخة الحالية من الاجتماعات السنويه للبنك التنمية الافريقي تمثل فرصة متميزة لتبادل المعرفة والخبرات وتوفير الدعم الفني اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي وطرح اجندة واضحة وفق جدول زمني لتحديد سبل آليات التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهه دول القارة الافريقيه وصولا الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وإختتم قائلا ..ضيوف في مصر الكرام ختاما اجدد الترحيب بكم جميعا واتمنى لكم التوفيق في هذه النسخة من الاجتماعات السنويه لبنك التنمية الافريقي الذي نتوجه له بالشكر على جهوده الملموسة لتمويل المشروعات التنموية في مختلف انحاء قاراتنا والتي تجعلنا نتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع المؤسسات التمويليه متعددة الاطراف لتحقيق تطلعات شعبنا نحو التطلع والازدهار والنماء والتقدم.