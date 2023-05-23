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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 عمال سقطوا من علو خلال عملهم بالمعمار في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص إثر سقوطهم من علو خلال عملهم في المعمار وتم نقل المصابين الي مستشفي السعديين بدائرة مركز منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي السعديين بإستقبال كلا من "عبد الرحمن س ع" 25 سنة و"محمود ع ع" 49 سنة و"مؤمن ح ع" 19 سنة و"ماهر م ت" 52 سنة و"امين ي ع" 21 سنة جميعهم يعملون نجار مسلح مصابين بكدمات وسحجات بالجسم و"محمد س م" 26 سنة مصابا ما بعد الإرتجاج و"عبد الصمد ع م" 30 سنة و"أحمد ب م" 35 سنة مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر سقوطهم من علو خلال عملهم في المعمار وتم نقل المصابين الي مستشفي السعديين بدائرة مركز منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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