مصرع شخص في حادث تصادم بالشرقية

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بطريق شلشلمون أبوطبل أمام شركة الكهرباء وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منيا القمح وجاري إخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح باستقبال "السيد س ك" 28 سنة جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته اثر وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بطريق شلشلمون ابوطبل أمام شركة الكهرباء وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منيا القمح وجاري إخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.