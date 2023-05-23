100 طالب سنويًا| تفاصيل دراسة الطب باللغة الفرنسية بجامعة عين شمس

أوضح محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس،تفاصيل إمكانية دراسة الطب باللغة الفرنسية، قائلًا إن طب عين شمس كلية عريقة؛ فهي من أقدم كليات الطب في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، موضحًا أن تنفيذ البرنامج سيبدأ مع العام الدراسي القادم أو الذي يليه.



وأضاف “المتيني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” والمذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الغرض ليس تعليم الطب باللغة الفرنسية؛ ولكن الهدف هو وجود برنامج للطب الفرنسي؛ وذلك لما تتمتع به فرنسا من تقدم طبي واستخدام تقنيات حديثة، معقبًا: “عايزين ولادنا يكون عندهم جميع المهارات والخبرات من كل حتة في الدنيا”.



وتابع محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس أن البرنامج يستهدف طلاب المدارس الفرنسية خريجي الثانوية العامة أو مايوازيها، حيث يستهدف البرنامج ما لايزيد عن 100 طالب سنويًا والفئة الثانية المستهدفة هي الطلاب الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية.

