جامعة الدلتا التكنولوجية: نهدف لإعداد خريج مدرب قادر على التميز فى سوق عمل

أكد الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية علي سعى الجامعة لتوفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب ،بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية ملائمة لتجهيز الطلاب نحو الابتكار والإبداع، وتنمية خبراتهم وقدراتهم.

وأضاف كشك أن الجامعة تهدف لإعداد خريج مدرب قادر على التميز والمنافسة فى سوق عمل المستقبل من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية.

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توقيع بروتوكول تعاون لعقد تحالف مشترك، يعُد الأكبر من نوعه على المستوى العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية بإقليم الدلتا، ويضم التحالف ١٤ جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، وهى جامعات: (طنطا، والمنصورة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، ومدينة السادات، والمنصورة الأهلية، والمنصورة الجديدة، والمنوفية الأهلية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وحورس، والدلتا التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، والسلام الخاصة)، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية "فرع دمياط الجديدة"، ومن القطاع الخاص؛ شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، وشركة طنطا موتورز، وشركة سنابل الخير للحلول الزراعية.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور أن هذا البروتوكول يأتى تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتى من أهم مبادئها تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والصناعية والبحثية وقطاع الأعمال لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، "مصر 2030".

وأوضح الوزير أن بروتوكول تحالف إقليم الدلتا هو الرابع بعد بروتوكولات تحالفات الجامعات ومؤسسات الإنتاج بالمنطقة الشمالية ووسط الصعيد وجنوب الصعيد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تضع نموذجا لتضافر الجهود الرسمية والأهلية، وتسهم فى التسريع بمعدلات التنمية فى إقليم الدلتا، عبر وضع حلول علمية وخطط تنفيذية لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه القطاعات الزراعية والصناعية والمؤسسات الإنتاجية المختلفة بالإقليم، فضلًا عن توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية، البشرية والعلمية، لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التى تواجه منطقة الدلتا.